CdS – Kvara in Georgia come Diego a Napoli

Khvicha Kvaratskhelia. Sembra uno scioglilingua e, invece, è l’esterno destro più forte del momento. Si moltiplicano i paragoni con il rivale milanista Leao, più grande di lui soltanto di un anno. Oggi Corriere dello Sport racconta l’ormai nota Kvaramania in Georgia.

A Napoli il georgiano ha sostituito egregiamente l’ex capitano Lorenzo Insigne, con gli altri nuovi acquisti di quest’anno ha tolto qualsiasi dubbio dopo l’addio dei 6 senatori azzurri di questa estate. Gioia pura per i tifosi del Napoli. In Georgia, ormai, rappresenta ciò che ha rappresentato Maradona per il Napoli e il popolo napoletano. Viene automatico quindi pensare al nomignolo Kvaradona, anche se resterà difficile, anzi, impossibile eguagliare le gesta del Pibe de Oro.