CdM – Napoli, la città è in festa! Basta scaramanzia si pensa a gioire

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli raccontando di come la città stia vivendo questo clima di gioia e felicità dato dai risultati in Campionato:

“Napoli vive la cavalcata della squadra con un entusiasmo contagioso, tra la necessaria attesa e la spasmodica voglia di gioire. Nell’ultima settimana qualche traccia già si è mostrata, si sono viste in giro le bandiere (anche con il terzo scudetto), qualcuno ha già acquistato le trombette e in certe zone della città si sono viste anche le prime auto colorate d’azzurro. Scene che non vorrebbe vedere Spalletti”. Si legge sul quotidiano.