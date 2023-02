MF – Serie A in chiaro, potrebbe esserci la svolta?

In un panorama in cui per seguire la propria squadra del cuore si diventa sempre più obbligati a fare più abbonamenti, si inizia a parlare della possibilità di vedere una parte della Serie A in chiaro. Secondo quanto riportato da MF- Milano Finanza, la Lega sembrerebbe interessata a permettere la visione su reti Rai o Mediaset di alcuni match del massimo campionato italiano per il triennio 2024-2027. Una scelta che non dispiacerebbe per nulla al governo Meloni. Il gruppo Mediaset sembrerebbe già pronto a stanziare circa 200 milioni per la Serie A.

L’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi invita alla cautela: i costi sono elevati e il rendimento è incerto. Infatti, ricorda l’AD, in media una partita può costare 3 milioni (anche di più, a seconda della fascia oraria e della natura del match), difficile da pareggiare con i ricavi delle pubblicità. Inoltre, la notizia è ancora incerta perché la Lega Serie A non si è ancora espressa sui pacchetti per il prossimo triennio.

Scettico anche Casini che afferma: “Sappiamo che alcune leghe hanno sperimentato una partita in chiaro con risultati controversi“. La speranza è di riuscire ad attenuare almeno l’esclusiva, in modo tale che le emittenti possano aggiudicarsi i medesimi pacchetti ad un prezzo unitario inferiore. L’obiettivo è riportare al massimo l’incasso e il calcio italiano ai fasti di un tempo. Forse, solo così sì potrà restituire il calcio alla sua dimensione popolare e sconfiggere la pirateria.