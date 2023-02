Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla gara di Serie A prevista a domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano ci saranno circa 10mila tifosi azzurri non residenti in Campania pronti a sostenre la squadra.

