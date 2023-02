CorSera: “Spalletti fa 1000 panchine! Tra i momenti più belli, manca solo lo scudetto”

Mille panchine in Serie A. Con Sassuolo-Napoli Luciano Spalletti va in quarta cifra nel campionato italiano. Il tecnico di Certaldo viene festeggiato dall’edizione odierna del Corriere della Sera che passa in rassegna i suoi momenti più significativi.

Spalletti, scrive il quotidiano, si è fatto travolgere dall’entusiasmo accompagnato dall’umiltà, ovunque. Tantissimi i momenti pieni di emozione: a Udine, dove portò i friulani in Champions League, ad Empoli dove vinse 1-2 contro i “cugini di campagna” della Fiorentina. A Roma ha vinto la Coppa Italia, con lo Zenit il titolo in Russia, ha riportato l’Inter in Champions League e ora ha un’importantissimo appuntamento con la storia, quella della sua carriera e del Napoli: lo scudetto, che manca dai tempi di Maradona. Luciano, lavorando giorno dopo giorno, vuole che diventi realtà.