Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione di Demme, che potrebbe lasciare Napoli. Ecco le sue parole:

“Il mercato? L’unico che forse potrebbe andare via è Demme, ma se fossi in lui resterei ancora 5 mesi, perché a Napoli si può fare la storia per sempre”.