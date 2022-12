Canada-Marocco, le formazioni ufficiali. Due “italiani” in campo

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida Canada-Marocco, gara valida per le sorti del girone F. Una partita che per i canadesi non è altro che l’opportunità di evitare di concludere la propria partecipazione al Mondiale con 0 punti, mentre per i nordafricani sarà decisiva per guadagnare l’accesso agli ottavi di finale. Di seguito, gli schieramenti.

Canada (3-4-3): Borjan; Miller, Vitoria, Johnston; Hoilett, Osorio, Kaye, Adekugbe; Buchanan, Larin, Davies. Ct Herdman

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct Regragui