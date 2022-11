Giuffredi su Politano e Di Lorenzo: “Matteo felice di rimanere, stiamo parlando del rinnovo di Giovanni”

Mario Giuffredi, procuratore di calcio con ben tre calciatori azzurri al suo cospetto, si è soffermato su Politano e Di Lorenzo a Radio Punto Nuovo.

Quest’ultimo, dopo essersi focalizzato su Mario Rui, ha illustrato lo scenario attuale degli altri due calciatori: “Politano è felice di essere ancora al Napoli, sta dimostrando il suo valore e dovrà migliorare ancora di più le sue prestazioni, già importanti, per arrivare all’obiettivo scudetto. Sta facendo molto bene. Discorso analogo per Di Lorenzo, del quale stiamo parlando con la società per discutere del rinnovo”. Un Giuffredi a 360 gradi quello ai microfoni di Radio Punto Nuovo.