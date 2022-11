Del Genio: “Per Insigne era il momento giusto di andare via! Il calcio di oggi è cambiato”

Paolo Del Genio è ritornato sulla vicenda Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista napoletano si è espresso in tali termini sull’ex capitano del Napoli: “Per Lorenzo era il momento giusto per andare via. Era un’occasione da non farsi scappare. Lorenzo ha dato tanto al Napoli e il Napoli ha fatto lo stesso con lui, senza rancori. Ad oggi il calcio è cambiato, tutti noi vorremmo che un calciatore restasse a vita con gli stessi colori”. Per Del Genio il ciclo di Insigne a Napoli era terminato e la sua scelta di andare via è stata corretta.