Carnevale al Corriere dello Sport: “Al Mondiale del 90′ con un errore mi giocai il posto da titolare”

L’ex calciatore del Napoli, Andrea Carnevale, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport.

Carnevale è ritornato sul Mondiale del 90′, commentando così la sua esperienza con l’Italia: “Al Mondiale arrivai molto bene, quell’anno con il Napoli per me fu super, giocai molto bene. Anche in Nazionale avevo le stesse premesse, contro l’Austria ero sicuro di poter fare molto bene. Sbagliai un goal già fatto a tu per tu con il portiere, gli tirai la palla addosso e non feci il pallonetto. Al mio posto entrò Schillaci e rese alla grande, accaparrandosi con vigore il posto da titolare”.