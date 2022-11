Bruscolotti: “Maradona sarà sempre nei cuori di tutti, il suo ricordo non sbiadirà mai”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, e compagno di squadra di Diego Maradona ha parlato del ‘Diez’ ai microfoni di KKN. L’ex calciatore ha avuto parole bellissime per Diego e per il suo ricordo, che non potrà mai essere cancellato dai cuori dei tifosi. Queste le sue parole: “Il ricordo per Maradona non sbiadirà mai, nel cuore di tutti sarà sempre una figura importante. Diego ha voluto bene a tutti i napoletani e a questa città, e questo rimarrà sempre un giorno triste“. Poi si sofferma anche sulla questione delle sede del Napoli, che per lui deve essere in città: “Il club deve avere una sede nel cuore di Napoli, chi viene qui deve rendersi conto di dove è arrivato. Queste parole le pronunciò Italo Allodi, una grande manager che arrivò in società e pretese una sede istituzionale nel centro di Napoli” Poi sul passaggio di consegna della fascia al grande Diego: “Tutto avvenne prima di un allenamento, lo chiamai da parte e dopo aver camminato un pò gli consegnai la fascia e gli dissi: “Mi devi fare una promessa, fammi vincere”. Diego ha mantenuto la promessa”.