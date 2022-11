Moise Kean della Juventus ha vinto il premio come “Ea Sports Player of the month”, premio per il mese di novembre. La punta della Juventus ha battuto la concorrenza grazie ai voti dei tifosi. I giocatori battuti dalla punta italiana sono stati due giocatori del Napoli, ovvero Osimhen e Zielinski, che erano in lizza per il premio, e oltre ai due azzurri gli altri candidati per la vittoria finale erano Dimarco e Bonaventura.