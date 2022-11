Iannicelli: “Napoli favorito per lo scudetto, ecco cosa pensavo in estate degli acquisti”

Giuseppe Ianicelli, importante giornalista e tifoso del Napoli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del nostro campionato e dello Scudetto. Secondo il giornalista la favorita principale alla vittoria finale è il Napoli, che ha un gran vantaggio sulle dirette inseguitrici. Queste le sue parole: “Il Napoli è la squadra favorita per la vittoria finale. All’inizio dell’anno lo avevo pronosticato, ero certo che i nuovi avrebbero oscurato i giocatori che sono andati via. Le antagoniste possono essere le milanesi, e bisogna dare conto anche al ritorno della Juventus. Gli azzurri hanno comunque accumulato tanti punti e un grosso vantaggio sulle altre. Le due squadre romane possono puntare al massimo all’Europa League così come l’Atalanta, mentre la Fiorentina è troppo dietro”.