Tavecchio a KKN: “Sono sicuro che il Napoli vincerà lo scudetto”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato del momento che vive la Nazionale rilasciando alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli:

“Mancini ha quattro anni davanti per modificare il sistema, ma i presidenti stanno andando incontro ad una situazione insostenibile dal punto di vista economico. Non c’è nessuna giustificazione per certi stipendi che pagano a calciatori ed allenatori in massima serie. Servirà del tempo anche se il commissario tecnico sta tentando di cambiare le cose. So chi vincerà lo scudetto quest’anno, non ho alcun dubbio. Trionferà una squadra di onestissimi calciatori, che sta facendo benissimo e sta dimostrando di essere di grandissimo livello. Parlo ovviamente del Napoli, per me gli azzurri vinceranno lo scudetto. Italia-Svezia? Magari se si fosse giocata a Napoli avremmo vinto sicuramente, anche perché giocava Lorenzo Insigne dal primo minuto e sicuramente ci qualificavamo”.