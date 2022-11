Maddaloni: “Segnalai Kim a Giuntoli cinque anni fa, ecco perché non lo prese”

Massimiliano Maddaloni, allenatore, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete: “I giocatori coreani e quelli giapponesi si adattano molto più facilmente ai top campionati europei, basti vedere che ce ne sono tanti. Giuntoli aveva visto in Kim questo giocatore qui. Kim per sostituire Koulibaly ha dimostrato di guadagnarsi giorno dopo giorno la stima di tutti. Lo stesso Spalletti attribuisce a Kim delle qualità che sono introvabili. Ha struttura, ma è veloce, sa marcare, sa adattarsi ai due ruoli di centrale di difesa. È un giocatore che ha grosse capacità e personalità nella gestione del pallone. Credo che lui sia un leader fattivo più che come lo erano Koulibaly e Albiol”.

Maddaloni ha poi aggiunto: “Cinque anni fa ho segnalato Kim a Giuntoli. Io ero in Cina e giravo per tutti i campi e nel guardare i giocatori cinesi mi sono innamorato di questo difensore centrale. Successivamente giocammo contro la Corea del Sud e ci fece anche gol Kim. Lo segnalai a Giuntoli e dopo dieci giorni mi fece una telefonata dicendo che non avrebbe potuto prenderlo perché extracomunitario. In estate mi ha telefonato e detto di aver venduto Koulibaly, pertanto voleva prendere Kim. Mi ha chiesto informazioni e gli ho detto che aveva una mentalità incredibile questo calciatore. Lui mi rispose che lo avrebbe preso”.