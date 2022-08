La SSC Napoli si è allenata oggi in vista della trasferta di Verona, il debutto della squadra di Spalletti che non sarà semplice, dato che si andrà su un campo molto ostico.

Oggi, però, c’è una buona notizia per la squadra di Spalletti: infatti, Politano si è allenato in gruppo, come riporta il report al termine dell’allenamento mattutino.

Questo il report:

“Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello.

Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto.

Politano ha svolto allenamento in gruppo“.

Fonte: SSC Napoli.