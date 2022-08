Giovanni Simeone ha accettato il Napoli e finalmente si unirà alla squadra di Spalletti, a cui ha detto il sì dall’inizio dell’estate.

Questa trattativa premia dunque la volontà ferrea di Simeone di giocare con il Napoli, che ha portato il Cholito a rifiutare anche altre destinazioni dove avrebbe potuto avere un minutaggio maggiore.

In particolare, più che il fascino per la piazza, che c’è sempre per un argentino, il fattore che ha fatto la differenza nella scelta di Simeone è stata la possibilità di giocare la Champions League, che ha fatto prendere in considerazioni solo il club azzurro.

Fonte: TMW.