Scotto: “Deulofeu non gradito da Spalletti. Si a Simeone

ll Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, nel corso della sua ultima conferenza stampa, ha chiarito come Luciano Spalletti, in vista della prossima annata calcistica, abbia intenzione di partire con il 4-3-3. Di conseguenza la società azzurra, seguendo le indicazioni del tecnico, potrebbe optare per quei calciatori più funzionali al sistema di gioco prescelto dal toscano. Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha fatto una panoramica sul mercato del Napoli.

“Luciano Spalletti ha chiaramente escluso certi calciatori. Il mister ha fatto chiaramente capire come Gerard Deulofeu non sia si suo gradimento. Quello del difensore Kim è una sua richiesta, il sudcoreano non ha nemmeno una presenza in Champions League, ma per l’allenatore è un giocatore che potrebbe fare bene nella massima competizione continentale per club. Chi vuole Luciano Spalletti? Simeone e probabilmente lo avrà”, le parole del cronista a Tele A.