L’edizione odierna de L’Arena ha fatto il punto sul possibile asse di mercato tra Hellas Verona e Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli starebbe preparando l’assalto per Giovanni Simeone ed Antonin Barak del Verona. Per i due assi dell’attacco gialloblù il club azzurro avrebbe pronti quasi tra i 28 ed i 30 milioni di euro per convincere Setti a vendere due dei suoi gioielli.