Bernardeschi: “Voglio fare la storia del Toronto. Ho vinto 9 trofei”

Federico Bernardeschi, è un nuovo giocatore del Toronto, ha parlato alla Gazzetta dello Sport; dicendoci le sue considerazioni:

“Saluto la Juventus senza rimpianti, ho dato tutto, ho vinto tanti trofei, sono cresciuto come uomo e come calciatore. Poi ognuno fa le sue scelte nella vita. E dei bianconeri rimarrò sempre il primo tifoso”.

Sul Toronto: “Un salto nel buio? No, verso il futuro. Chiamatela pure operazione “Open Mind” .La polisportiva nel 2015, all’arrivo di Giovinco, fatturava 4 miliardi di dollari e ora è a quota 12: il triplo. E la comunità italiana è molto appassionata: mi hanno mostrato i video dei festeggiamenti per l’Europeo, uno spettacolo. Volevo cambiare vita e qui c’è il futuro. Nel 2026 i Mondiali saranno in Canada-Usa-Messico”.

Le scelte: “Nella mia carriera ora c’è spazio per nuove emozioni e Toronto è il trampolino giusto. Mi chiamano Mister 4 milioni? L’ho sentito dire, ma i fatti dicono il contrario. Eppure in Europa ho avuto offerte intorno ai 4 milioni: ma pensavo ad altro”.

Lascia senza rimpianti: “Voglio fare la storia del Toronto. Ho vinto 9 trofei, ho giocato nella Juve, non devo dimostrare nulla”.