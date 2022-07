L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla questione difensore centrale. Secondo il quotidiano Il Napoli sta in posizione avanti tutta per l’arrivo del nuovo difensore. Min Jae Kim del Fenerbahce è il principale obiettivo, Giuntoli ha ammesso che il club sta lavorando sul difensore sudcoreano. Deciderà il giocatore, oltre al Rennes del suo ex allenatore Genesio c’è anche l’Everton. L’alternativa è Diallo del Paris Saint Germain.