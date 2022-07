Alvino: “Dybala è in “prestito” alla Roma. Clausola da 12 milioni”

Carlo Alvino, nel corso del suo intervento ai microfoni di Tele A, è tornato a parlare di Paulo Dybala e del suo mancato passato al Napoli di Luciano Spalletti. “Il Napoli non avrebbe mai permesso all’entourage di mettere la clausola a 12 milioni (non è dunque di 20, ndr). Ciò significa che il giocatore è in prestito alla Roma, se fa un buon campionato e si mette in mostra senza problemi fisici qualsiasi club sia italiano che straniero versa i 12 milioni e il giocatore se ne va”.

“Il Napoli questo non lo avrebbe mai permesso”, ha sentenziato Alvino in merito alla clausola inserita nel contratto di Paulo Dybala. Il giocatore argentino ha firmato un contratto triennale con la società giallorossa, guadagnerà circa 6 milioni a stagione compresi bonus.

Il suo acquisto è stato fortemente voluto da Josè Mourinho. Il tecnico portoghese crede fortemente nel giocatore argentino e vuole farlo diventare il cardine della nuova squadra.