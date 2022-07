Accostato al Napoli, Bremer lascia il Torino ma resta in Italia, le cifre!

Svanisce il sogno Bremer per il Napoli. La squadra partenopea non ha mai realmente pensato all’acquisto del brasiliano, ma ora che Koulibaly è andato al Chelsea, il classe ’97 poteva rappresentare un degno sostituto. Ora però, Gianluca Di Marzio riporta che il Torino ha accettato l’offerta dei cugini della Juventus. La proposta avanzata dai bianconeri è di 40 milioni più 7 di bonus.

A questo punto, la società di Agnelli è in riunione con gli agenti di Bremer per stabilire i termini contrattuali del giocatore. Per far andare in porto la trattativa, è stata decisiva la cessione di Matthijs De Ligt, il quale è stato ceduto al Bayern Monaco.

Fabrizio Romano aggiunge che l’offerta della vecchia signora supera quella dell’Inter. I nerazzurri infatti, hanno proposto al Torino 30 milioni di euro più il cartellino del giovane Cesare Casadei. Ora, al Napoli non resta che concentrarsi su altri profili; in pole position c’è Kim Min-Jae.