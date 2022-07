Inter. Bernardeschi: “Il Napoli non aveva speranze, vi dico perché!”

Federico Bernardeschi è un nuovo giocatore di Toronto. L’esterno italiano, come molti altri suoi colleghi, ha deciso di traferirsi in MLS per intraprendere una nuova esperienza. Durante la sua conferenza stampa, il giocatore ha ammesso di aver ricevuto offerte anche da alcune squadre italiane. Tra queste, verosimilmente, c’è anche il Napoli, il quale era stato molto vicino all’acquisto del toscano all’inizio di questa finestra di mercato.

L’intermediario della trattativa è stato Andrea D’Amico (colui che ha ricoperto questo ruolo anche nei negoziati di Insigne). Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Non so quanto il Napoli abbia spinto per Federico. Io mi sono occupato soltanto della trattativa con Toronto. In ogni caso, le proposte delle squadre italiane non sono mai state una mia preoccupazione. Il motivo? Semplice, sapevo che non sarebbero mai arrivate al livello della squadra canadese. Credo che il giocatore abbia preso questa decisione almeno due mesi fa, quando gli spiegai la situazione. Per quanto riguarda l’infortunio di Insigne, si tratta solo di un piccolo problema al polpaccio.”

D’Amico ha chiuso parlando della situazione del Napoli: “La società di De Lurentiis sta attuando un ricambio generazionale. Giuntoli è molto bravo: sapeva della possibilità di perdere di Koulibaly e penso si sia mosso in prevenzione. Lui è uno che sa trattare sottotraccia, vedi la vicenda Kvaratskhelia.”