CR7 è sempre più un caso: l’annuncio dall’Inghilterra preoccupa i tifosi

Dall’Inghilterra le ultime voci riportano che Cristiano Ronaldo non rientrerà nei convocati per la tournée dei Red Devils. Secondo Sky Sports Uk la non partenza per Bangkok è ormai ufficiale.

Il club di Premier avrebbe concesso a Cristiano del tempo extra per risolvere i “problemi familiari” che già lo avevano tenuto fuori alla ripresa degli allenamenti negli scorsi giorni. Intanto, l’ex Juve sembra avere le idee chiare: non vuole restare a Manchester. La sua destinazione più gradita sarebbe il Bayern Monaco.