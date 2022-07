Mario Giuffredi, agente di Politano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di un suo assistito, Politano.

Matteo Politano sembra vicino all’addio, e su di lui ci sarebbe il Valencia; l’agente ha commentato quest’ipotesi con queste parole:

“Politano è un giocatore che vuole provare nuove esperienze perché ritiene il suo ciclo a Napoli finito, dunque vuole andar via. Gattuso è un suo estimatore e se il Valencia chiamasse, ci andrebbe perché è una grande piazza, ma sono sicuro che dato il suo valore, non solo il Valencia busserà per chiedere informazioni”.

Quindi ci sono anche club di A?

“Sì, potrebbe restare in Serie A”.