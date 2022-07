Edinson Cavani, attaccante svincolato ed ex Napoli, potrebbe tornare a giocare in Serie A; infatti, Cavani, dopo l’esperienza in Ligue 1 e in Premier, potrebbe tornare in A.

Nelle ultime settimane si è parlato molto della Salernitana per un clamoroso ritorno in Campania, ma nelle ultime ore una neopromossa si è fatta avanti e ha avviato i contatti con l’entourage.

Il Matador potrebbe andare a Monza, con il club brianzolo che sogna di prendere un attaccante di livello europeo e oltre a Icardi, valuta anche l’idea Cavani.

Fonte: Sky.