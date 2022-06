Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a in diretta a Radio Goal, programma radiofonico in onda su Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto dichiarato dal giornalista la Juve avrebbe sondato il terreno per Fabian Ruiz e sarebbe interessata ad averlo in maglia bianconera.

Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La Juventus vuole Fabian Ruiz, è tutto reale, ho dato la notizia ieri e ho visto che oggi molti quotidiani hanno riportato la notizia dopo averla ovviamente verificata”.