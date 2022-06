Semplici: “Meret? Il suo problema è la mancanza di continuità”

L’allenatore Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine dell’evento opening D.A.T.E a Firenze, in cui ha parlato di Alex Meret:

“Cosa manca a Meret? Il suo problema è la mancanza di continuità. In questi due anni ha alternato ottime prestazioni a situazioni non delle migliori. Forse anche perché non era titolare inamovibile: ha bisogno di fiducia, ritengo possa essere il futuro della Nazionale con Donnarumma e avendolo allenato, sono convinto si farà trovare pronto”.

Sull’Udinese: “Sono stato accostato a diverse squadre, ma di concreto non c’è stato niente. Valutiamo alcuni aspetti ma a questo punto dovrò aspettare l’inizio della stagione”.

Sul suo futuro: “Se accetterei la Serie B? Non scarto niente. L’ambizione è di rimanere in Serie A, a volte il mestiere impone passi indietro ma penso di poter avere qualcosa di diverso”.

Sull’Italia: “L’input è di far giocare i giovani. Purtroppo in Italia abbiamo situazioni particolari: stiamo migliorando ma ci vuole l’impegno di tutti”.