Secondo le ultime notizie de Il Corriere dello Sport, al Napoli potrebbe interessare un centrocampista.

Il nome in questione sarebbe quello di Makengo, calciatore che ha ben figurato in questa stagione con l’Udinese soprattutto nella sfida al Maradona persa di misura dai friulani per 2-1. Bisognerà capire quali potrebbe essere i margini di trattativa.