Cds – Deulofeu è un’idea concreta per gli azzurri: unico freno i costi elevati

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna spiega che il Napoli ha messo concretamente nel mirino Gerard Deulofeu, in uscita dall’Udinese.

La valutazione alta del cartellino, tra i 15 e i 20 milioni, spinge il Napoli a più di una riflessione.

Il 28enne spagnolo piace in particolar modo per la sua duttilità poiché è in grado di poter coprire tutto l’attacco in tutte le posizioni. Il rischio, qualora dovesse approdare lo spagnolo all’ombra del Vesuvio, è che Dries Mertens sia destinato a partire.