Il giornalista e conduttore radiofonico, Riccardo Cucchi, ha espresso il suo parere sul nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia. Così Cucchi a Kiss Kiss Napoli:

“Non ho mai visto giocare questo ragazzo ma penso sia una soluzione adatta per il dopo Insigne. Il Napoli ha preso un calciatore tutto da scoprire, può essere una mossa scouting importante in questo momento così difficile per il calcio italiano”.