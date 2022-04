Cm.it – Non solo il Napoli su Luis Maximiliano. Il Granada fissa il prezzo

Quest’oggi l’edizione de Il Mattino aveva riportato di un interessamento del Napoli per Luis Maximiliano, portiere portoghese di 23 anni del Granada. Ma non ci sarebbero solo gli azzurri sul giocatore. Secondo Calciomercato.it, anche la Lazio di Sarri e la Fiorentina di Italiano potrebbero aver bisogno di rinforzarsi in quel reparto, sebbene al momento nessuno si sia mosso in maniera concreta; e attenzione anche all’interesse delle squadre inglesi e spagnole. Il Granada, dal canto suo, non ascolterà offerte inferiori ai 10 milioni di euro.