Repubblica – Rubò la videocamera ad uno youtuber giapponese: denunciato lo steward

«Uno steward mi ha rubato la telecamera ». Hiraku Kumakura, in arte Di Coprio, aveva denunciato martedì mattina il furto del suo prezioso occhio elettronico al termine di Napoli-Roma: «Mi è stata requisita prima di entrare in curva B e poi non l’ ho più ritrovata ».

Il caso è immediatamente esploso sui social anche per il forte seguito dello youtuber giapponese: il suo canale Napoli Style, in cui racconta e commenta le partite della squadra di Spalletti, ha migliaia di follower. La questura di Napoli ha risolto la vicenda martedì sera restituendo la videocamera a Di Coprio e ieri ha ricostruito la dinamica dei fatti attraverso una nota ufficiale: “I poliziotti del Commissario San Paolo, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio Maradona, sono riusciti ad individuare uno degli steward che aveva prelevato la telecamera nel luogo in cui era stata lasciata. L’uomo, un 23enne napoletano, è stato rintracciato presso la propria abitazione e, dopo aver riconsegnato l’oggetto, è stato denunciato per appropriazione indebita“.