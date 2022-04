Il Mattino – Spalletti insoddisfatto delle ultime partite: vuole una svolta

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

Il quotidiano pone l’accento sulle sensazioni provate dal tecnico toscano nelle settimane in cui la sua squadra non ha dato il massimo per portarsi a casa due vittorie (contro Fiorentina e Roma), che avrebbero significato il prosieguo nella lotta scudetto.

Pare si sia persa la giusta motivazione. Per questa ragione, l’allenatore sta continuando a ribadire la sua fiducia nei confronti del gruppo, affinché possa giocare all’altezza delle sue potenzialità.

Spalletti vuole una svolta per questo finale di stagione.