TuttoSport – Lobotka in dubbio per l’Empoli: la situazione attuale

Stanislav Lobotka è uscito anzitempo dal rettangolo di gioco contro la Roma e si dovranno valutare le sue condizioni.

Ne ha parlato in tali termini l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui ieri lo slovacco avrebbe fatto solo una sessione di terapie e non si sarebbe dunque allenato in gruppo. Domenica gli azzurri sono ad Empoli, in una sfida delicata che potrebbe confermare la zona Champions in caso dei tre punti. Recuperare Lobotka rimane il primo obiettivo dei prossimi giorni, in attesa di capire se riuscirà a partire o rimanere fermo ai box e recuperare per la prossima in casa al Maradona.