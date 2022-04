CdS su Osimhen: “Con il suo potenziale potrebbe fare di più”

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli, concentrandosi su Victor Osimhen. Il quotidiano si è focalizzato sulle difficoltà del nigeriano di segnare contro le squadre di vertice della Serie A. Questo quanto riportato:

“Osimhen ha esaurito con la Roma le sue chance di sfatare quello che ormai sembra un tabù: segnare a una grande. E’ andato in gol solo contro l’Atalanta. Poi, zero. Mai più. E soprattutto mai nel corso di questo campionato, nei momenti cruciali degli scontri diretti per lo scudetto o nelle sfide da dentro o fuori: tipo quella con i giallorossi, appunto. Da un attaccante con il suo potenziale e la sua straripante forza fisica è lecito attendersi anche qualche gol decisivo”.