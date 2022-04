Marcello Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione Il Bello del Calcio, di Dries Mertens: “Il belga, entrando, ha cambiato completamente la partita. Il numero 14 del Napoli ha svolto in maniera superba il lavoro che, invece, non ha svolto Zielinski. Mertens, adesso, è il giocatore di cui Spalletti non può fare a meno”.