CorrSport – Il Maradona sarà sold out con la Fiorentina: arriva la spinta del dodicesimo uomo

Il Maradona potrebbe essere un fattore oggi contro la Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il dodicesimo uomo si dovrà sentire contro i toscani per portare a casa un’altra vittoria: “Il «Maradona» è per loro, per quei 54.726 che finiranno per riempire il proprio tempio e lo trascineranno in un’ atmosfera (quasi) magica, persino surreale: c’ è ancora qualche posto, ma sono veramente pochi, restano alcune Curve inferiori e qualche Posillipo superiore, però la febbre a 90′ ha spinto la società a intervenire sui social, per evitare che la folla produca caos: tornelli aperti alle 12, con tre ore di anticipo sul fischio d’ inizio, come capitato solo con gli «eventi», quelli che lasciano un segno”.

Vedremo quali saranno gli effetti di uno stadio pieno come quello di oggi.