Gazzetta – La forza di questo Napoli risiede nel centrocampo

Il Napoli riproporrà un centrocampo a tre contro la Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri hanno un faro in mediana composto dai piedi di Lobotka, Fabiàn e Zielinski. Ecco l’equilibrio e lo studio tattico da prendere in considerazione contro i viola: “Quel triangolo mobile Spesso si discute se il Napoli sia schierato 4-2-3-1 o 4-3-3. In realtà le formulette numeriche interessano poco a Luciano Spalletti che ai suoi centrocampisti chiede di stare sempre in movimento ruotando nelle posizioni, proprio per non dare riferimenti agli avversari. Per cui oggi potremo vedere Zielinski più vicino a Osimhen, oppure il polacco inserirsi più a sinistra, con Fabian Ruiz pronto a rafforzare la terziglia di destra con Zanoli e Politano. Il più sacrificato resterà Lobotka, l’uomo degli equilibri che resterà sempre un po’ più basso per le marcature preventive in caso di perdita del pallone”.

Vedremo oggi cosa sapranno offrire i piedi buoni dei tre centrocampisti azzurri.