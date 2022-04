CorrSport – Rrahmani potrebbe lasciare il posto: Juan Jesus attende

Ami Rrahmani potrebbe partire dalla panchina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il kosovaro avrebbe avvertito nella giornata di ieri un forte stato influenzale che potrebbe impedirigli di partire dall’inizio oggi al Maradona: “E allora, il solito thrilling della vigilia. Ormai un’ abitudine, per carità, ma di certo Spalletti ne farebbe volentieri a meno fino alla fine del campionato. E invece, no: ieri mattina, dicevamo, Rrahmani è stato tenuto precauzionalmenZielinski prende il posto di Anguissa In prima linea torna Osimhen te a riposo per un leggero stato influenzale che però non ha impedito la sua convocazione. L’ obiettivo, ovviamente, è quello di recuperarlo in tempo per la partita con la Viola e dunque di mandarlo in campo dal primo minuto, ma se le cure non sortiranno grandi effetti e lui dovesse apparire debilitato come è accaduto a Fabian a Bergamo, allora giocherebbe ancora Juan Jesus”.

Juan Jesus sarebbe subito pronto a sostituire il braccio destro di Koulibaly.