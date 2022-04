Massimo Orlando: “Il mio pronostico per Napoli-Fiorentina”

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare della sfida tra Napoli e Fiorentina.

Sbilanciandosi, l’ex Fiorentina, ha voluto dare il suo pronostico per la partita di domani. Di seguito le sue dichiarazioni: “Napoli-Fiorentina che partita sarà? Torreira assenza davvero importante. Il centrocampista viola è stato fondamentale in tutta la stagione, sia da un punto di vista di regia della squadra che da un punto di vista di recupero a centrocampo. La Fiorentina penso sia una grande squadra ma gli azzurri li vedo molto carichi, penso in qualsiasi modo riusciranno a portare a casa il risultato pieno, anche perché dal pareggio del Milan si può solo trovare ancora più voglia di fare bene”.