Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il Napoli abbia messo gli occhi su Armando Broja, 20enne attaccante albanese del Southampton in prestito dal Chelsea. Come riporta Nicolò Schira, lo scouting azzurro lo avrebbe visionato due volte dal vivo. Al momento non ci sarebbero trattative, ma il suo nome rientra tra quelli degli attaccanti monitorati.