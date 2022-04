CorrSport – L’Inter insidia il Napoli per Cambiaso: la situazione attuale

L’Inter potrebbe insidiare il Napoli per Cambiaso.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli potrebbe avere un nuovo competitor per arrivare al terzino del Genoa, fino ad ora sorpresa di questa stagione di Serie A con la maglia della squadra del grifone. Anche l’Inter di Inzaghi dovrebbe fare un sondaggio per cercare di arrivare all’uruguaiano. Difficilmente si arrivare ad un’intesa già nelle prossime settimane, ma Napoli e Inter sono pronte a sfidarsi per offrire il meglio a Cambiaso.