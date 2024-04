Scarnecchia: “Con la Roma partita difficile. Calzona? Ha sbagliato tutto, non doveva fare quelle dichiarazioni“

Roberto Scarnecchia ha parlato del match delle ore 18 tra Napoli e Roma soffermandosi anche sulle dichiarazioni di Francesco Calzona.

Queste le sue parole rilasciate a TMW Radio: “Lamentele del club giallorosso? È stato tutto un po’ esagerato. Sicuramente è stressante il viaggio ma i venti minuti sono un allenamento. La Roma non ha battuto i piedi per i 20 minuti ma per tutto il contorno anche considerando che Udine è una trasferta complicata, ci sono difficoltà con l’aeroporto perché non c’è il diretto devi arrivare a Trieste e poi prendere il pullman. Ma va bene così”.

Su De Rossi: “De Rossi è un allenatore che non lascia nulla al caso. Lo sta dimostrando e se continua a dividere campionato dalle coppe farà grandi risultati e lui ci sta riuscendo”.

Sulla partita di oggi? “Non è facile perché Napoli è una piazza difficile. C’è tanta pressione che si può trasformare in una cosa positiva o negativa per la Roma. Non c’è dubbio che i giallorossi siano superiori al Napoli quindi se gioca da Roma la partita la vince. Bisogna capire dopo le dichiarazioni di Calzona che Napoli la Roma incontrerà oggi”.

Cosa ne pensa delle parole di ieri del mister del Napoli che ha praticamente dato tutte le colpe ai giocatori? “Calzona ha sbagliato in tutto. Non doveva fare quelle dichiarazioni. I giocatori si attaccano negli spogliatoi ma davanti alle telecamere li devi difendere. Poteva dire che dovevano cambiare mentalità e non andare oltre ma quando ho sentito quello che ha detto sono rimasto scioccato. Anche perché poi non si sa se l anno prossimo rimarrà Calzona e lo spogliatoio ci mette poco a scaricarti, è sbagliato ma è così. L’immagine di un giocatore è fondamentale soprattutto se giovane”.