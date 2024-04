Conte, solo Napoli! Milan mai stato concretamente in corsa: le ultime

Le voci sul futuro di Antonio Conte nel mondo del calcio sono sempre più insistenti e sembrano convergere tutte su un unico club: il Napoli. Secondo fonti vicine alla società partenopea, l’allenatore italiano avrebbe già dato il suo sì alla proposta del presidente De Laurentiis e si troverebbe ad un passo dal sedersi sulla panchina azzurra. Le trattative sembrano essere in dirittura d’arrivo e nonostante ancora non sia stata formalizzata alcuna comunicazione ufficiale, le indiscrezioni sembrano confermare che Antonio Conte è destinato a diventare il prossimo allenatore del Napoli. Le voci sul suo arrivo nel capoluogo campano si rincorrono da settimane, ma adesso sembrano sempre più concrete e fondate. Il Milan, che in passato è stato accostato più volte al tecnico leccese, sembra essere completamente fuori dai giochi. Non ci sarebbero mai stati contatti diretti tra il club rossonero e Conte e sembra che il suo futuro sia ora completamente legato al Napoli. La scelta dell’ex allenatore dell’Inter sembra essere molto chiara e definita: vuole indossare la maglia azzurra e guidare la squadra verso nuovi successi.Le voci sul possibile interessamento di club esteri, come ad esempio una maxi offerta proveniente dall’Arabia, sembrano essere del tutto superate. Antonio Conte ha chiaramente fatto capire di voler restare in Italia e di sentirsi particolarmente attratto dalla possibilità di allenare il Napoli. La sua decisione sembra essere stata presa con grande convinzione e determinazione. Resta da attendere l’ufficialità dell’annuncio da parte del club partenopeo, ma a questo punto sembra soltanto una formalità. Antonio Conte è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera e sembra che il futuro lo vedrà alla guida di una delle squadre più ambiziose e competitive del campionato italiano. Sembra proprio che Napoli sia pronta ad abbracciare il suo nuovo allenatore e che la prossima stagione possa riservare grandi emozioni per i tifosi azzurri.