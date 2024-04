TMW – Napoli, non solo Sudakov per il post Zielinski: altri due profili sondati

Il Napoli sta lavorando per reperire sul mercato un erede all’altezza di Piotr Zielinski, il calciatore polacco firmerà il nuovo contratto con l’Inter.

Il direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, attraverso il suo editoriale settimanale, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter e sulle manovre del Napoli per il centrocampo.

Ecco le sue parole: “Il Napoli continua a sondare il terreno anche per il centrocampo. Sudakov resta sempre in pole per occupare il posto che verrà lasciato libero da Zielinski. Il club azzurro in questi mesi ha fatto seguire anche altri profili. Tra questi ci sono anche Prass dello Sturm Graz e Veerman del Psv Eindhoven”.