Sportitalia: “Napoli, ora serve orgoglio. Con la Roma vietato sbagliare“

Sportitalia tramite il suo sito web ha fatto il punto sulla partita di quest’oggi alle 18 tra Napoli e Roma.

Questo quanto si legge: “Un Napoli-Roma decisivo per le due squadre: questa sera, allo stadio Maradona, le due formazioni si scontreranno in quello che per i partenopei sarà l’ultima chiamata per una già complicatissima qualificazione alla prossima Champions League, mentre i giallorossi non possono perdere punti per raggiungere lo stesso obiettivo. Un finale di stagione horror per il Napoli, con le ultime settimane che sono state complicate e hanno fatto finire Francesco Calzona sul banco degli imputati“.