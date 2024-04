De Rossi: “Napoli come l’Inter, erano ingiocabili. Osimhen è uno dei centravanti più forti al mondo“

A poche ore dall’inizio del match tra Napoli e Roma, Daniele De Rossi, tecnico dei giallorossi ha così parlato ai canali ufficiali del club capitolino: “Le difficoltà maggiori sono nell’affrontare tantissime partite ravvicinate, avere poco tempo per prepararle e avere avversari forti come Napoli, Bologna, Udinese. Tutte le squadre che affronteremo sono di un livello altissimo, servirebbero forze fresche a volte, ma nella maggior dei casi anche gli altri hanno altri impegni”.

Infine, ha concluso: “Sarà difficile ma non ci piangiamo addosso, il Napoli è l’unica squadra come livello che stanno vicino all’Inter, erano ingiocabili l’anno scorso, quest’anno sono in difficoltà ma è sempre una squadra tosta”.Su Ndicka ha aggiunto: “Evan sta bene, si è allenato e ha fatto capire soprattutto con le parole che si sentiva benissimo, non ha paura dei contrasti, degli scontri, è tornato giocatore al 100%. Lui e Mancio avranno un bel duello davanti perché Osimhen è uno dei centravanti più forti al mondo“.