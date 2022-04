Il Mattino – Qualche dubbio in attacco per Spalletti: la situazione

Luciano Spalletti è ancora titubante sulle scelte definitive per Napoli-Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico toscano avrebbe ancora qualche dubbio sulla formazione da schierare in campo domenica pomeriggio. I dubbi principali riguardano il ruolo di prima punta, che potrebbe essere di Dries Mertens se Osimhen non dovesse farcela dal 1′, mentre in attacco potrebbero partire alla pari Lozano e Politano e l’uno potrebbe subentrare all’altro durante la seconda frazione di gioco. Sapremo solo domenica, alle ore 14 circa, quali saranno le scelte ufficiali di Spalletti: tranne Anguissa e Tuanzebe, in effetti, il Napoli può definirsi al completo.